Игорь Шалимов: "Чтобы заставить ошибаться, нужна мощь. Значит, "Краснодар" мощнее "Зенита"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" рассказал о победе в матче 15-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Наставник отметил, что его команда не развалилась и продолжила играть в свой футбол, вырвав победу у питерцев.

– Когда к 86-й минуте проигрываешь со счетом 0:1, а забиваешь на 92-й и 94-й, элемент чуда есть, – сказал Шалимов. – Но в то же время не могу сказать, что мы не заслужили везения. Игра была равная, и того, что случилось уже в компенсированное время, я никогда в своей карьере не видел. Ну, наверное, всем памятен случай с матчем "Бавария" – "МЮ" в финале Лиги чемпионов, когда англичане забили два гола и выиграли.

– О чуде вы сказали. Есть ли в победе при таких обстоятельствах элемент закономерности?

– Он в том, что после пропущенного гола мы не свалились на навал, продолжали играть умно, в свой футбол. Кроме того, надо признать, что и соперник допустил ошибки – в эпизоде с первым пропущенным голом совершенно точно. Чтобы заставить противника ошибаться, нужна мощь. Значит, мы – мощные. (Сергей ЕГОРОВ)

Игорь Шалимов: "В премьер-лиге по игре нет никого сильнее "Краснодара"