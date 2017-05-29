Игорь Шалимов: "Что лучше - 3:2 или 1:0? 3:0!"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" рассказал, в чем отличие его футбола от футбола, который прививал команде прежний наставник Олег Кононов.

– Вас задевало, когда говорили о багаже Кононова? В чем отличие его стиля от того футбола, в который играете вы?

– Я читаю материалы прессы. В чем главная претензия по стилю?

– Если коротко, менее зрелищный футбол.

– Очевидно, что раньше команда действовала иначе – на своей половине поля оставались два центральных защитника и один опорный полузащитник: это необходимо, чтобы не пропустить контратаку два в два – большинство команд стало использовать схему 5-3-2. Игра, наверное, раньше была быстрее и результативнее. Больше голов забивали – болельщикам, конечно, интереснее 3:2, чем 1:0. А по мне лучше все-таки не 3:2, а 3:0. Мы могли забивать больше – крупных побед маловато, побеждали в один-два мяча.

– Почему вы стали играть менее авантюрно?

– Если при атаке ты на своей половине поля оставляешь двух центральных защитников и одного опорного, то тылы оголены и есть большой риск пропустить контратаку либо 3 в 2, либо 2 в 2 на полполя. Любая ошибка в передаче – риск гола. Мы много теряем мячей в центре поля при владении мячом.

– Общаетесь с Олегом Кононовым?

– Нет. Он человек скромный, достаточно закрытый. Когда он как-то приезжал на базу, мы поговорили. Отношения нормальные, но не приятельские. (Сергей ЕГОРОВ)