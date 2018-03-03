Игорь Шалимов: "Буду рад видеть Карпина"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что его подопечные знают, как действовать против "Ростова" в матче 21-го тура чемпионата России. Игра для ростовчан станет первой официальной под руководством Валерия Карпина.

- Мы фокусировали внимание на схеме "Ростова". Она не поменялась со сменой тренера, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - Многие команды действуют по такой схеме, мы знаем, как действовать против них.

Шатов в составе, физически готов хорошо. Он провел определенное время с нами, вписался в игру.

Буду рад видеть Карпина. С уважением отношусь к нему как к футболисту и тренеру, а дальше будет игра, мы соперники.

Матч "Краснодар" - "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.