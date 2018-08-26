Игорь Семшов: "Промес мне напоминает Аршавина"

Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Спартака" Квинси Промес должен оставться в клубе. Голландец в субботу забил один из мячей красно-белых в ворота бело-голубых (2:1).

- Промес выглядел ярче, чем в предыдущих матчах?

- Я вам так скажу. Промес – футболист неординарный. Игровым мышлением напоминает Андрея Аршавина. Я бы на месте Карреры никогда такого игрока не менял.

- Почему?

- Даже если на поле у Промеса что-то не получается, не слишком заметен, он из тех игроков, кто способен в любую секунду решить исход матча. За счет высочайшего индивидуального мастерства. (Александр КРУЖКОВ)

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