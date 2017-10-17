Игорь Семшов: "Приятно, что свои первые голы Кокорин забил с моих передач"

Бывший полузащитник "Динамо" и "Зенита" Игорь Семшов считает, что форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин в этом сезоне играет на высочайшем уровне. В этом сезоне нападающий питерцев принял участие в 19 матчах на клубном уровне, забив 14 мячей и отдав 4 передачи.

– Вы играли с Кокориным в "Динамо", хорошо его знаете. Александр сейчас лучший футболист России?

– Да. Он это доказал. В "Зените" сумасшедшая конкуренция. Саша дает объем, забивает голы. Когда форвард бежит от штрафной до штрафной за своим футболистом, это впечатляет и говорит о том, что Кокорин работает на команду и заряжен на борьбу.

– Понимаете, почему он так поздно раскрылся?

– Раскрылся? Раскрылся он раньше. А сейчас заиграл на высочайшем уровне, появилась стабильность. Приятно, что первые свои голы – тогда в "Динамо" – Саша забил с моих передач: "Сатурну" и "Локомотиву". Тогда Кокорин был мальчишкой, сейчас это уже зрелый мастер.

– Кто будет чемпионом?

– "Зенит". Глубина состава обязательно скажется на дистанции. Есть "Локо", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" – они могут побороться. Но как только там кто-то выпадает, это сказывается на результате. У питерцев даже те, кто остается в запасе, не уступают основе. (Сергей ЕГОРОВ)

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