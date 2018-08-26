Игорь Семшов: "Одна ошибка Максименко - не показатель"

Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что голкипер "Спартака" Александр Максименко должен остаться в основе команды. В игре 2-го тура РПЛ молодой вратарь пропустил гол с центра поля после удара Владимира Рыкова.

- Как полагаете, останется Максименко первым номером?

- Почему нет? Одна ошибка – не показатель. Вспомните, сколько раз Максименко выручал в прошлой игре с "Краснодаром". Да и в других матчах действовал надежно, без паники. Как в рамке, так и на выходах. Видно – партнеры ему доверяют. С "Динамо" тоже отыграл неплохо, отразил несколько опасных ударов.

- Как вам юный Рассказов на позиции правого защитника?

- Немножко нервничал, но в целом сыграл добротно. Если Каррера продолжит выпускать его в стартовом составе, парень будет прибавлять. Хотя Ещенко, конечно, опытнее. (Александр КРУЖКОВ)

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