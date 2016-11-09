Игорь Семшов: "Немного жалею, что не поиграл в "Спартаке"

Гостем редакции стал экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов , который в прямом эфире отвечал на вопросы подписчиков страницы "СЭ" в соцсети "Одноклассники".

– Поговорим о текущем чемпионате. "Спартак" – чемпион? - вопрос Семшову.

– Команда идет очень ровно, набрала ход. Даже на поле в Томске старались играть в пас, комбинировали. Но главный фактор – подготовка на зимних сборах, после которых смогу ответить на ваш вопрос. Мы не знаем, каким "Спартак" войдет в весну.

– Не жалеете, что по ходу карьеры не приняли предложение красно-белых, которые вас звали раз пять?

– Есть немного. Команда популярная, народная. Играет в комбинационный футбол, – как раз мой стиль. С другой стороны, поиграл в такой футбол в "Торпедо" в 2004-м, в "Динамо" в 2012-м. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Семшова