Игорь Семшов: "Не могли угадать состав "Зенита". Совпало шесть позиций"

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов рассказал, что главный тренер команды Миодраг Божович называет матчи против лидеров чемпионата России самыми легкими. Во встрече 13-го тура премьер-лиги туляки нанесли "Зениту" первое поражение в национальном первенстве – 0:1.

– Миодраг утверждает, что такие матчи – самые легкие, - отметил Семшов. - Во встречах с командами первой четверки потерять ничего нельзя, можно только приобрести. Поражение поймут все, а победа сделает футболистов героями.

– Какая часть установки перед "Зенитом" стала самой сложной?

– Мы не могли угадать состав соперника – там такой выбор, 20 человек!

– Сколько в итоге совпало позиций?

– Шесть. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Игоря Семшова