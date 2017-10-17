Игорь Семшов: "Нам в 2009-м говорили, что стадион в Питере скоро сдадут"

Бывший полузащитник "Зенита", тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов доволен тем, что рядовые матчи сине-бело-голубых собирают по 30-40 тысяч зрителей. Экс-хавбек питерцев отметил, что в годы его карьеры в России было меньше новых стадионов.

Семшов, выступавший за "Зенит" в 2009 году, побывал на стадионе "Санкт-Петербург" в качестве тренера на матче 13-го тура чемпионата России, в котором "Арсенал" нанес лидеру турнира первое поражение в премьер-лиге.

– Какие были ожидания от матча?

– Хотел посмотреть на стадион. Дело в том, что когда еще выступал в "Зените" в 2009-м, нам говорили, что уже в 2010-м, когда начнутся еврокубки, сыграем на новой арене. Прошло столько времени, и только сейчас команда переехала. И мне посчастливилось побывать на этой прекрасной арене только в 39 лет и уже будучи тренером "Арсенала".

– Вам понравилось?

– Главное, что стадион находится в прекрасном месте. Природа, парки, Финский залив рядом. Может, не очень удобно добираться, но пример "Лужников" показывает – чтобы людям комфортно расходиться после игры, нужно большое пространство. Рядом с "Крестовским" оно есть. Важно и то, что посещаемость высокая, на рядовые матчи собирается по 30-40 тысяч человек. Арена оставила очень приятное впечатление – она очень красивая. Плюс я не избалован, в годы моей карьеры не было "Открытие Арены" и "Арены ЦСКА", новых стадионов в Краснодаре, в Грозном, Казани...

– Вы же играли в последнем матче на стадионе имени Кирова.

– Да, еще в 2006-м, в составе "Динамо". У нас тренером был Юрий Семин, в "Зените" в той встрече дебютировал Дик Адвокат. Мы тогда думали, что три года для строительства стадиона – это нормально. Но потом в проект арены вносили изменения, пошли задержки. Ну и вот открыли только сейчас. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Игоря Семшова