Игорь Семшов: "Игроки "Арсенала" начинают привыкать к нагрузкам"

Старший тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов рассказал о том, как игроки переносят нагрузки во время сбора.

- На сборах все дни проходят в обычном режиме. Но нагрузка с каждым днем немного увеличивается, игроки начинают привыкать. Чтобы подготовить организм к полноценным нагрузкам, которые будут на втором и третьем сборах, нужно дать объем и улучшить физическое состояние футболистов. Вся работа направлена на это. Потом уже можно постепенно переходить к скоростно-силовой работе и упражнениям на выносливость.

- Можно говорить, что каждый последующий день будет тяжелее предыдущего?

- Сложнее будет, безусловно. Особенно в начале. Независимо от того, кто как провел отпуск: если кто-то занимался, играл в футбол, все равно это была другая нагрузка. Профессиональный спорт требует, чтобы твое тело было в самом лучшем физическом состоянии. А этого не бывает без тренированности, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

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