Игорь Семшов: "Хотел бы тренировать "Барселону"

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов в интервью YouTube-каналу "ЛетМиСпик" признался, что хотел бы тренировать "Барселону". Также он отметил, что ему интересно поработать с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардьолой.

- Назовите клуб мечты, который хотели бы тренировать?

- "Барселона" (смеется). А как по-другому? Тот клуб, который будет во мне востребован, как в главном тренере, тот я и хочу тренировать.

- Условия важны?

- Финансовые? Для меня - точно, нет. Важно, чтобы игроки в срок получали зарплату и были сосредоточены на футболе. Если игрок сосредоточен на игре, то и тренер может с него требовать. Только на любви к футболу долго не протянешь, у всех семьи.

- В какой структуре хочется поработать?

- Тут даже не в структуре дело. Хочется поработать с тем специалистом, чье виденье футбола тебе импонирует. Мне нравятся Клопп и Гвардьола.