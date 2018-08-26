Игорь Семшов: "Гол Рыкова в ворота "Спартака" - шедевр!"

Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов отметил, что бело-голубые в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" имели шанс зацепиться за очки. Также он назвал гол Владимира Рыкова с половины поля в ворота красно-белых шедевром.

- Роман Павлюченко считает, что с нынешним "Спартаком" "Динамо" бодаться еще рановато. Вы тоже так думаете?

- В чем-то Рома прав. "Спартак" лучше укомплектован. Но в таких матчах сила состава иногда уходит на второй план. Это же дерби! Тут каждый футболист бьется от "ножа" и старается принести максимальную пользу своей команде.

- Трудно не согласиться.

- Если б не ляп Шуньича, уверен, все для "Динамо" сложилось бы по-другому. Конечно, в том эпизоде здорово сыграл Зе Луиш. Навязал борьбу защитнику, заставил его ошибиться, заработал пенальти. Потом при "стандарте" не уследили за Мельгарехо. Когда к 14-й минуте горишь 0:2 – отыграться уже очень сложно. Но надо отдать должное динамовцам. После перерыва они выглядели солидно, создали немало моментов и едва не спасли игру. Ну а гол Рыкова со своей половины поля – это вообще шедевр!

- На вашей памяти кто-нибудь такие забивал?

- Кажется, нет. Удар-то у Володи убойный. Помню другой его гол в ворота "Спартака" - еще за "Томь", со штрафного. Жахнул метров с сорока! В прошлом сезоне в матче с "Арсеналом" чуть не забил – Левашов был начеку. Здесь же Максименко допустил грубую ошибку. Но и мастерство Рыкова нельзя не отметить. (Александр КРУЖКОВ)

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