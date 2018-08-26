Игорь Семшов: "Если будут доверять Хохлову, "Динамо" включится в борьбу за медали"

Бывший полузащитник "Динамо" Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что бело-голубые провели хороший матч со "Спартаком" в 5-м туре РПЛ (1:2). По его словам, руководство команды должно доверять главному тренеру Дмитрию Хохлову.

- А "Динамо" чего не хватает?

- Побед. Если выиграют несколько матчей, это сразу придаст футболистам уверенности, нервозность уйдет. Да, летом не было усиления, зато костяк удалось сохранить. Лидеры в "Динамо" те же, что и раньше – Шунин, Рыков, Панченко. Матч со "Спартаком" это подтвердил. Думаю, команда на правильном пути. Если руководство будет доверять Хохлову, со временем "Динамо" включится в борьбу за медали.

- Вам не кажется, что в прошлом году до "крестов" Панченко смотрелся интереснее?

- Нет. Конечно, хотелось бы, чтоб он в каждой игре забивал, но такие футболисты играют в топ-клубах. К тому же не забывайте – иногда за матч Панченко меняет несколько позиций. Не самая простая задача для человека, который начинал карьеру нападающим. По самоотдаче претензий к нему точно нет. Очень старается, всегда выполняет громадный объем работы. (Александр КРУЖКОВ)

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