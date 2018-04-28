Игорь Семшов: "Договорились с Данни, что останемся в "Динамо", а через день он перешел в "Зенит"

Бывший полузащитник московского "Динамо" Игорь Семшов в интервью YouTube-каналу "ЛетМиСпик" рассказал о договоренности с Данни, которую португалец нарушил. Игроки собирались выиграть медаль перед уходом из московского клуба.

- В 2008 году, когда Данни еще играл в "Динамо", у меня был с ним разговор, - рассказал Семшов. - Ему поступило предложение от "Зенита" и у меня были несколько предложений, я уже практически вещи с базы вывез. Дня за 2 - 3 до закрытия трансферного окна я ему говорю: "Ну что, уходишь?" Он сказал, что остается, и я сказал: "Правильно, надо нам выиграть медальку, а потом уже если что разойтись". Через день он уходит, а я остаюсь. К счастью, я не пожалел ни в коем случае. Довел до конца дело (медаль за третье место в чемпионате России. - Прим. "СЭ"), а потом по некоторым причинам пришлось покинуть "Динамо".