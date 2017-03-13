15:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Резвухин: "Видеоповторы успешно работают в других видах спорта"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что введение системы видеофиксации гола уменьшит количество конфликтных ситуаций в РФПЛ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор "Зенита" и член правления РФПЛ Максим Митрофанов собирается поднять вопрос о ее введении уже на ближайшем заседании РФПЛ. Отметим, что установка системы видеофиксации на одном стадионе стоит примерно 300 000 долларов.

– Я не против этой инициативы, – говорит Резвухин. – Безусловно, введение видеофиксации гола поспособствует уменьшению количества конфликтных ситуаций. Видеоповторы успешно работают в других видах спорта. Футбол интересен принятием различных решений, где играет роль человеческий фактор. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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