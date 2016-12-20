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Игорь Резвухин: "Сборы в Турции "Амкар" пока не отменял"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал планы команды провести зимние сборы в Турции. Ранее стало известно, что 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– Трудно сказать, состоятся ли сборы в Турции, – подчеркнул Резвухин. – На данный момент ничего не отменяли. Будем ждать дальнейших рекомендаций.

Не страшно ли в связи с последними событиями? Мы хотели бы выразить соболезнования родственникам погибшего посла России Андрея Карлова.

Но волков бояться – в лес не ходить. Все уже распланировано, куплены билеты. Однако если руководство скажет, что нужно отменить, значит, отменим. (Любовь КОНЯЕВА)

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