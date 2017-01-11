Игорь Резвухин: "Никого из игроков "Томи" на просмотр в "Амкар" не приглашали"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что на первом сборе команды в Турции будут просмотрены потенциальные новички, среди которых не будет игроков "Томи". С 12 по 31 января пермский клуб проведет сбор в Белеке, где проведет товарищеские матчи с румынским "Ботошани" и македонским "Вардаром".

– Известных игроков на первом сборе команды не будет, – цитирует "Р-Спорт" Резвухина. – У нас будут потенциальные новички, мы будем просматривать достаточно много ребят – кто как себя проявит. Мы смотрим игроков на все позиции. Никого из игроков "Томи" мы не приглашали. Им ведь сначала надо урегулировать отношения с клубом. И к тому же у них есть представители – это только кажется, что они бесплатные, а на самом деле это не так.

С учетом того, что из команды ушли вратарь и центральный защитник, в первую очередь мы ищем игроков на эти позиции. У нас есть обойма вратарей: и один, и другой могут безболезненно выполнять функции основного. Но нам нужен еще один голкипер. И также мы ищем нападающего.