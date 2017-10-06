Игорь Резвухин: "Кто будет платить за видеоповторы?"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал введение видеоповторов в чемпионате России. По его мнению, судьи все равно будут ошибаться.

- Я не против видеоповторов, - приводят "Известия" слова Резвухина. - Но вопрос, кто будет за все это платить, остается открытым. На данный момент это непонятно. Те цифры, которые названы сейчас, - это очень болезненно для такого малобюджетного клуба как, например, "Амкар". Насколько я понимаю, решение по этому вопросу еще не принято и находится в стадии обсуждения. Очень надеюсь, что перед его принятием с нами посоветуются и спросят наше мнение.

Судьям, конечно, могут помочь повторы. Но они все равно останутся людьми и могут ошибаться. И это нормально. Это тоже часть футбола. Важно, чтобы ошибки не носили системный характер. Как упорядочить и отладить всю эту систему, мы сможем понять только тогда, когда она начнет функционировать. Тогда и подведем итоги. Если все условия учтут и решение будет принято, система вполне может начать работать уже в следующем году.