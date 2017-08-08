Игорь Резвухин: "Конечно, у Гаджиева есть кредит доверия"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин после матча 5-го тура премьер-лиги с "Уфой" (0:0) поддержал главного тренера Гаджи Гаджиева. Пермяки, напомни, сегодня набрали только первое очко в сезоне, но по-прежнему занимают последнюю строчку в турнирной таблице.

– После сегодняшней ничьей наставник утратил кредит доверия?

– Конечно, нет, - сказал Резвухин. - Старт действительно получился грустным. Будем дальше бороться и стараться набирать очки. Другого выхода нет.

– Как оцените решение КДК отменить наказания за неправильный выход из автобуса?

– КДК действительно решил не штрафовать нас. Как возможно играть без одобренного федерацией технического регламента – вопрос не ко мне. (Евгений БЕЛОУСОВ)