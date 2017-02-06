Игорь Резвухин: "Изменения в правительстве Пермского края могут повлиять на "Амкар"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин подчеркнул, что изменения в правительстве Пермского края могут сказаться на деятельности клуба. В понедельник в отставку ушел губернатор региона Виктор Басаргин.

- Любые изменения, связанные с властью, так или иначе могут сказаться на жизнедеятельности клуба, потому что правительство и губернатор Пермского края принимают непосредственное участие в жизни клуба, - приводит "Р-Спорт" слова Резвухина. - Неизвестно, кто придет и какое будет отношение (к команде). Мы надеемся, что все будет хорошо. Но клуб не может взять паузу на месяц или два, и мы продолжаем работать.