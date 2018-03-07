Игорь Резвухин: "Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин положительно оценил решение КДК РФС оставить результат матча 21-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) в силе. Напомним, в понедельник петербургский клуб подал протест на итоговый результат.

– Принято справедливое решение. Мы в принципе изначально ожидали, что будет принято именно справедливое решение, – отметил Резвухин.

– Удивлены вообще тем, что "Зенит" захотел опротестовать результат матча?

– Он имел такое право и им воспользовался. Мы никаких протестов не писали.

– Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе?

– Конечно же, это хорошо!

Напомним, в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков не показал красную карточку игроку "Амкара". Защитник пермяков Николай Зайцев нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка, но красную рефери показать забыл. Футболист получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем вывели за пределы поля.

Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените". (Андрей СИЗЯКИН)