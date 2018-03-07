Игорь Резвухин: "Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин положительно оценил решение КДК РФС оставить результат матча 21-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) в силе. Напомним, в понедельник петербургский клуб подал протест на итоговый результат.
– Принято справедливое решение. Мы в принципе изначально ожидали, что будет принято именно справедливое решение, – отметил Резвухин.
– Удивлены вообще тем, что "Зенит" захотел опротестовать результат матча?
– Он имел такое право и им воспользовался. Мы никаких протестов не писали.
– Хорошо, что КДК не создал прецедент в российском футболе?
– Конечно же, это хорошо!
Напомним, в самом конце встречи арбитр Владимир Сельдяков не показал красную карточку игроку "Амкара". Защитник пермяков Николай Зайцев нарушил правила, ему была показана вторая желтая карточка, но красную рефери показать забыл. Футболист получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем вывели за пределы поля.
Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста. Именно на это и обратили внимание в "Зените". (Андрей СИЗЯКИН)
alex2005
serzheo конечно будут сушить и отбиваться, также как Зенит в гостях от Селтика
14:54
ВЛАР
Каждый играет в силу своих возможностей - кадровых, финансовых, инфраструктурных, информационных, административных и пр. Если Амкар сушил игру, то зенит, надо полагать, играл в искромётный, остроатакующий, зажигательный, комбинационный футбол. Ну-ну. По результату матча, а ещё больше по справедливому решению КДК хочется, чтобы в адрес зенита Вадик Евсеев повторил свою знаменитую фразу после матча с Уэльсом.
14:49
Бу-га-га!
serzheo___ А чем ты, Сёрень недоволен? "Какие исполнители - такой и футбол"©
13:55
serzheo
Значит Амкары и дальше будут ставить автобусы и сушить игру. Хороший прецедент. Для них это победа, как они в твите написали. Чудесные ребята.
13:35
defender_8
Хорошо, но плохо, что есть автобус Амкар, собравшийся кучей на своей половине поля, дрыгающий ножками после каждого столкновения. Особенно силён у них вратарь. Ему наверное не покупали мороженое в детстве? И хочу спросить, на кой черт нам нужны команды, ставящие одну цель - зацепиться за лигу, а там и бабло будем клянчить. Футбол и Пермь - несовместимые понятия.
13:02
Alexthegreat31
Позорники, тренировались бы лучше. Обратили бы внимание на игру свою
12:59
Serenky25
Ну КДК молодцы конечно, но не до конца. Ерохину конечно можно так и оставить удаление за 2 ж.к., а вот Кришито надо пересмотреть. Там 2-я это прямая красная + оскорбление резервного арбитра. Там матчей 5 дисквы.
12:57
shpasic
а где само решение КДК-то?
12:52
azmiser
КДК: Какие правила? Какой регламент? Знать ничего не знаем
12:47