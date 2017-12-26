11:14 | Футбол — РФПЛ

Игорь Резвухин: "Финансовая ситуация в "Амкаре" пока без изменений"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что пока финансовая ситуация в клубе не изменилась. Ранее, напомним, стало известно, что руководство Пермского края решило сократить финансирование клуба, что может сильно повлиять на судьбу "Амкара". Кроме того, у клуба есть проблемы и со спонсорами.

– Действительно финансовая сторона в "Амкаре" пока не изменилась. Когда может все решиться? Может до Нового года, а может после. Может быть, и сегодня, – сказал Резвухин. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, после 20 туров "Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Отставание 12-й позиции, которая гарантирует сохранение места в премьер-лиге, составляет 1 балл.

"Амкар" может прекратить свое существование

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Островзаячий

sekach_kb_______Понятно, что жизнь сама всё расставит по местам. Ну и поржать тоже не мешает. А Федуна я не задираю.

14:05

Serenky25

Новость вышла аж в 11:14. Сейчас уже 13:04. Как там? Изменения есть? Вся страна на ушах стоит.

13:04

sekach_kb

Островзаячий __ Каким образом Федун это делает? Денег не дает Амкару? Так все так делают, и Зенит и ЦСКА )))) Даже правительство Пермского края Амкару денег не дает ))) Революция Федуна это не о том, что что-то делать надо. Эта штука сама по себе случится не потому, что Федун что-то там делать собирается. ))) Оно всё само собой случится из-за того, что бюджеты футбольных клубов будут сокращаться.

12:25

shpasic

надо было Селихова и Джикию в Зенит продавать - хватило бы Амкару на десять лет.

12:20

Serenky25

Может куда нибудь "толкнуть" «аммиак» и «карбамид»? Вместе с заводом?

12:06

Ненавижу свиней!!!

Да плевать на такие клубы как Амкар,на которые приходит по 100 болел

12:05

Островзаячий

Федун реализует свою программу по сокращению клубов. Самостоятельно.

12:01