Игорь Резвухин: "Финансовая ситуация в "Амкаре" пока без изменений"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что пока финансовая ситуация в клубе не изменилась. Ранее, напомним, стало известно, что руководство Пермского края решило сократить финансирование клуба, что может сильно повлиять на судьбу "Амкара". Кроме того, у клуба есть проблемы и со спонсорами.

– Действительно финансовая сторона в "Амкаре" пока не изменилась. Когда может все решиться? Может до Нового года, а может после. Может быть, и сегодня, – сказал Резвухин. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, после 20 туров "Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Отставание 12-й позиции, которая гарантирует сохранение места в премьер-лиге, составляет 1 балл.

"Амкар" может прекратить свое существование