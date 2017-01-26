Игорь Резвухин: "Это'О – друг "Амкара". Но пока он к нам не переходит"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самюэля Это'О в расположении пермской команды на сборе в Турции. Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с главным тренером Гаджи Гаджиевым, с которым работал в "Анжи".

– Это'О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо, – сказал Резвухин. – Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются.

– Значит, в "Амкар" он не переходит?

– Пока нет (смеется).

– А в будущем? Или тяжело будет потянуть запросы знаменитого форварда?

– В нашей жизни все возможно. (Сергей АСТАХОВ)