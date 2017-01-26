Игорь Резвухин: "Это'О – друг "Амкара". Но пока он к нам не переходит"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самюэля Это'О в расположении пермской команды на сборе в Турции. Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с главным тренером Гаджи Гаджиевым, с которым работал в "Анжи".
– Это'О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо, – сказал Резвухин. – Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются.
– Значит, в "Амкар" он не переходит?
– Пока нет (смеется).
– А в будущем? Или тяжело будет потянуть запросы знаменитого форварда?
– В нашей жизни все возможно. (Сергей АСТАХОВ)
Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже. #АмкарПермь #ГордостьУрала pic.twitter.com/4wHSszKDVM– FC Amkar (@fc_amkar) 26 January 2017
савич
Этот друг схавает пол бюджета края и не подавиться.
17:08 26 января
echo2011
А там,глядишь,очередь дойдет и до Роберто Карлоса.
16:53 26 января
баламошка
Это'О друг Амкара, братуха Анжи, дядя Томи и папа Ростова.
16:34 26 января
alex.grimberg
Муслимыч уболтает.....))))
16:33 26 января
jаhlexx
Говорят ещё Кантона переходит во владимирское Торпедо
16:12 26 января
robatum
и футболочку не поленились сделать!
15:47 26 января
psevdonim777
в 53-и перейдёт
15:39 26 января