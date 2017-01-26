15:32 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Резвухин: "Это'О – друг "Амкара". Но пока он к нам не переходит"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин раскрыл подробности нахождения нападающего Самюэля Это'О в расположении пермской команды на сборе в Турции. Он рассказал, что 35-летний форвард находится в хороших отношениях с главным тренером Гаджи Гаджиевым, с которым работал в "Анжи".

– Это'О – наш друг, никакого подвоха в фотографии искать не надо, – сказал Резвухин. – Гаджи Гаджиев находится в очень хороших отношениях с Самюэлем, они общаются.

– Значит, в "Амкар" он не переходит?

– Пока нет (смеется).

– А в будущем? Или тяжело будет потянуть запросы знаменитого форварда?

– В нашей жизни все возможно. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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савич

Этот друг схавает пол бюджета края и не подавиться.

17:08 26 января

echo2011

А там,глядишь,очередь дойдет и до Роберто Карлоса.

16:53 26 января

баламошка

Это'О друг Амкара, братуха Анжи, дядя Томи и папа Ростова.

16:34 26 января

alex.grimberg

Муслимыч уболтает.....))))

16:33 26 января

jаhlexx

Говорят ещё Кантона переходит во владимирское Торпедо

16:12 26 января

robatum

и футболочку не поленились сделать!

15:47 26 января

psevdonim777

в 53-и перейдёт

15:39 26 января

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