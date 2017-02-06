Игорь Резвухин: "Амкар" зимой может остаться без трансферов"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин подчеркнул, что не исключает варианта, при котором команда в это зимнее трансферное окно не получит усиления. По его словам, это может быть связано со сменой руководства Пермского края. В понедельник в отставку ушел глава региона Виктор Басаргин.

- У нас состав укомплектован, но мы бы, безусловно, не отказались от потенциальных новичков, которые могут усилить нашу команду, - приводит "Р-Спорт" слова Резвухина. - Другое дело, что пока непонятная ситуация в регионе, поэтому мы больше внимания уделяем подготовке и работе с теми, кто у нас есть. Так что может случиться и такое, что мы никого зимой не подпишем. Я не исключаю такого исхода.