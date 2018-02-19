Игорь Резвухин: "Амкар" завтра планирует подписать контракт с Оланаре"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин подтвердил информацию "СЭ" о том, что клуб во вторник, 20 февраля, планирует подписать контракт с форвардом ЦСКА Аароном Оланаре. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона-2017/18.

- Давайте "Амкар" будет комментировать информацию по Оланаре, когда контракт будет подписан, - сказал Резвухин. - Каждый день что-то меняется, поэтому пока что-то говорить преждевременно. Но все идет к подписанию контракта, будем на это надеяться. Мы не отказывались от идеи его приглашения, просто были моменты, связанные с условиями аренды.

- То есть ЦСКА согласился на ваши условия?

- Вот когда подпишем, тогда будет понятно, что пошел. Повторюсь, сейчас рановато говорить об этом.

- А вообще подписание контракта с Оланаре ожидается завтра?

- Думаю, да.

Напомним, форвард проходил просмотр в "Амкаре" с 10 февраля. За это время 23-летний нападающий принял участие в двух товарищеских встречах, в которых забил два мяча. В то же время в текущем сезоне Оланаре провел за ЦСКА семь игр в чемпионате России, в которых забил один гол. (Андрей СИЗЯКИН)