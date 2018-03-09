Игорь Резвухин: "Амкар" не будет опротестовывать решения Вилкова в матче с "Арсеналом"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин после матча 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), в котором удалили двух футболистов пермяков, а победный гол был забит после пенальти, заметил, что ему нет никакого смысла оценивать работу судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым.

Резвухин также добавил, что клуб не собирается оспаривать решения арбитров.

- Я никак не оцениваю судейство, - сказал Резвухин.

- То есть Вилков хорошо судил?

- Знаете, когда твоя команда побеждает, то кажется, что хорошо судили, а когда проигрывает - кажется, что плохо. Что сейчас говорить? Какой во всем этом смысл?

- То есть вы не будете пытаться опротестовать удаления?

- Мы ничего не будем писать. (Андрей СИЗЯКИН)

За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?