Игорь Резвухин: "Амкар" не будет опротестовывать решения Вилкова в матче с "Арсеналом"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин после матча 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), в котором удалили двух футболистов пермяков, а победный гол был забит после пенальти, заметил, что ему нет никакого смысла оценивать работу судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым.
Резвухин также добавил, что клуб не собирается оспаривать решения арбитров.
- Я никак не оцениваю судейство, - сказал Резвухин.
- То есть Вилков хорошо судил?
- Знаете, когда твоя команда побеждает, то кажется, что хорошо судили, а когда проигрывает - кажется, что плохо. Что сейчас говорить? Какой во всем этом смысл?
- То есть вы не будете пытаться опротестовать удаления?
- Мы ничего не будем писать. (Андрей СИЗЯКИН)
За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?
Andru_15
Ну понятно что очередной договоряк. Причем наверно на счет 0-2 были ставки. Поэтому и руками играли в концовке что б пеналь поставить. И судейка видать в теме был... вообщем букмекеры пусть скажут что это было... а смотреть такое противно.
18:53
shpasic
подавать протесты на решения судей нельзя. если регламент не был нарушен, то протестов быть не может.
18:30
ненавижу_Мойшу_Каца
Резвухин - не глупый человек. Понимает, что подавай-не подавай, а шлагбаум на границе из РФПЛ в ФНЛ поднят и пограничники выталкивают вонючую субстанцию по дороге вниз...
17:51
баламошка
Амкар не включает Плаческу попусту.
17:47
Коуч07
Вот это настоящий мужчина!
17:47
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
да поскорей бы. с таким недофутболом вообще клуб нужно закрыть. и бабло региональное сэкономить.
17:37
AlCapone
Зенит оплатил ответку на 2 кк?
17:37
КолобокКолобков
А смысл им что-то подавать??? Уже давно известно,что вылетают СКА и Амкар. Так решили, ну что теперь поделаешь...
17:33