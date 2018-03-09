17:16 | Футбол — РФПЛ

Игорь Резвухин: "Амкар" не будет опротестовывать решения Вилкова в матче с "Арсеналом"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин после матча 22-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), в котором удалили двух футболистов пермяков, а победный гол был забит после пенальти, заметил, что ему нет никакого смысла оценивать работу судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым

 
Сегодня. Уфа. &quot;Амкар&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 0:2. Пермяки не смогли справиться с форвардом тульской команды Артемом ДЗЮБОЙ.Дзюба в "Арсенале": два матча – три результативных действия

Резвухин также добавил, что клуб не собирается оспаривать решения арбитров.

- Я никак не оцениваю судейство, - сказал Резвухин.

- То есть Вилков хорошо судил?

- Знаете, когда твоя команда побеждает, то кажется, что хорошо судили, а когда проигрывает - кажется, что плохо. Что сейчас говорить? Какой во всем этом смысл?

- То есть вы не будете пытаться опротестовать удаления?

- Мы ничего не будем писать. (Андрей СИЗЯКИН)

За что назначен пенальти в ворота "Амкара"?

Амкар - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Andru_15

Ну понятно что очередной договоряк. Причем наверно на счет 0-2 были ставки. Поэтому и руками играли в концовке что б пеналь поставить. И судейка видать в теме был... вообщем букмекеры пусть скажут что это было... а смотреть такое противно.

18:53

shpasic

подавать протесты на решения судей нельзя. если регламент не был нарушен, то протестов быть не может.

18:30

ненавижу_Мойшу_Каца

Резвухин - не глупый человек. Понимает, что подавай-не подавай, а шлагбаум на границе из РФПЛ в ФНЛ поднят и пограничники выталкивают вонючую субстанцию по дороге вниз...

17:51

баламошка

Амкар не включает Плаческу попусту.

17:47

Коуч07

Вот это настоящий мужчина!

17:47

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

да поскорей бы. с таким недофутболом вообще клуб нужно закрыть. и бабло региональное сэкономить.

17:37

AlCapone

Зенит оплатил ответку на 2 кк?

17:37

КолобокКолобков

А смысл им что-то подавать??? Уже давно известно,что вылетают СКА и Амкар. Так решили, ну что теперь поделаешь...

17:33

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