Игорь Рабинер: "Я очень благодарен "Спорт-Экспрессу"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер прокомментировал попадание в число финалистов престижного конкурса Международной ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media Awards.

Работа нашего автора "Спортсмены или рабы?" включена в топ-3 номинации "Лучшие колонки".

– Откровенно говоря, все еще сложно поверить. Безусловно, это повод для гордости, – цитирует Рабинера официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). – Мне поступило много звонков и сообщений с поздравлениями не только от моих коллег, но и ведущих российских футболистов, хоккейных тренеров и игроков.

"Спорт-Экспресс", в котором я работаю с 1994 года, на своем сайте и в газете разместил хорошую новость с сайта AIPS. Поэтому многие люди узнали об этом.

Хотел бы особенно поблагодарить "Спорт-Экспресс", потому что, откровенно говоря, не уверен, что любые национальные СМИ в сегодняшней России опубликовали бы эту колонку.

Она вышла под заголовком "Особое мнение", и, к сожалению, она не отображает настроение большинства на данный момент.

Однако это мое мнение, и я очень благодарен "Спорт-Экспрессу", который продемонстрировал уважение ко мне, опубликовав эту колонку.

Также это показывает, что, несмотря на политику, мы не обязаны останавливать себя в выражении наших искренних чувств.