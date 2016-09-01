Игорь Портнягин: "Я принял новый вызов и хочу расти"

Нападающий Игорь Портнягин, который подписал контракт с "Локомотивом", попрощался с болельщиками "Рубина". Футболист отметил, что принял решение сменить обстановку. В минувшем сезоне Портнягин отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 24 матчах премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он лишь дважды выходил на поле.

– "Рубин", спасибо тебе за все! Я был в системе клуба с 2008 года. За это время я прошел путь от дублера до игрока сборной России. Казань останется моим домом, здесь живут мои близкие и родные, – приводит слова футболиста официальный сайт "Рубина". – Спасибо всем болельщикам, работникам клуба и руководству за теплое отношение. Я принял новый вызов и хочу расти, а для этого иногда надо поменять обстановку, как бы это не было тяжело. Желаю "Рубину" удачи!