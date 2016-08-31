Игорь Портнягин: "Важную роль в переходе сыграл Семин"

Новичок "Локомотива" Игорь Портнягин подчеркнул, что считает переход в столичную команду новым для себя вызовом. Экс-игрок "Рубина" выразил надежду на то, что ему удастся быстро адаптироваться в коллективе.
– "Локомотив" – топ-клуб, перед командой традиционно ставятся высокие задачи, и для меня это не просто переход, а новый вызов, – цитирует пресс-служба железнодорожников Портнягина. – Важную роль сыграла заинтересованность во мне главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Знаю, он наблюдал за мной еще в бытность наставником киевского "Динамо".
Понятно, что в "Локо" строгий спрос, большая конкуренция, но я ощущаю, что готов к этому вызову. С некоторыми ребятами я неплохо знаком, например с Аланом Касаевым. Надеюсь быстро влиться в коллектив и принести максимум пользы команде.
Serjinio
Когда к нам переходил Евсеев, Шишкин, Самедов (сразу после срамтака), все считали что мы собираем отстой... время показало неправоту скептиков. Надеюсь с Портнягиным будет тоже самое))))
19:34
Serjinio
pafalex======================================== О правильности этой покупки, как и любой другой, можно будет говорить только по прошествии времени... Может парень был не в тех руках и не у того тренера.....
19:31
pafalex
Очень глупая покупка, его уровень ФНЛ или вторая лига... Ужасный и слабый игрок...
19:28
Serjinio
Игорь, а другого Игоря ты случайно в офисе не заметил?)))))
19:28