Игорь Портнягин: "Важную роль в переходе сыграл Семин"

Новичок "Локомотива" Игорь Портнягин подчеркнул, что считает переход в столичную команду новым для себя вызовом. Экс-игрок "Рубина" выразил надежду на то, что ему удастся быстро адаптироваться в коллективе.

– "Локомотив" – топ-клуб, перед командой традиционно ставятся высокие задачи, и для меня это не просто переход, а новый вызов, – цитирует пресс-служба железнодорожников Портнягина. – Важную роль сыграла заинтересованность во мне главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Знаю, он наблюдал за мной еще в бытность наставником киевского "Динамо".

Понятно, что в "Локо" строгий спрос, большая конкуренция, но я ощущаю, что готов к этому вызову. С некоторыми ребятами я неплохо знаком, например с Аланом Касаевым. Надеюсь быстро влиться в коллектив и принести максимум пользы команде.

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