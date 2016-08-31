19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Портнягин: "Важную роль в переходе сыграл Семин"

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Игорь ПОРТНЯГИН теперь в "Локомотиве"."Локомотив" объявил о трансфере Портнягина

Новичок "Локомотива" Игорь Портнягин подчеркнул, что считает переход в столичную команду новым для себя вызовом. Экс-игрок "Рубина" выразил надежду на то, что ему удастся быстро адаптироваться в коллективе.

"Локомотив" – топ-клуб, перед командой традиционно ставятся высокие задачи, и для меня это не просто переход, а новый вызов, – цитирует пресс-служба железнодорожников Портнягина. – Важную роль сыграла заинтересованность во мне главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Знаю, он наблюдал за мной еще в бытность наставником киевского "Динамо".

Понятно, что в "Локо" строгий спрос, большая конкуренция, но я ощущаю, что готов к этому вызову. С некоторыми ребятами я неплохо знаком, например с Аланом Касаевым. Надеюсь быстро влиться в коллектив и принести максимум пользы команде.

Трансферное окно закрывается. LIVE! 

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13650

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serjinio

Когда к нам переходил Евсеев, Шишкин, Самедов (сразу после срамтака), все считали что мы собираем отстой... время показало неправоту скептиков. Надеюсь с Портнягиным будет тоже самое))))

19:34

Serjinio

pafalex======================================== О правильности этой покупки, как и любой другой, можно будет говорить только по прошествии времени... Может парень был не в тех руках и не у того тренера.....

19:31

pafalex

Очень глупая покупка, его уровень ФНЛ или вторая лига... Ужасный и слабый игрок...

19:28

Serjinio

Игорь, а другого Игоря ты случайно в офисе не заметил?)))))

19:28

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