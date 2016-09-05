Игорь Портнягин: "Локомотив" подходит мне по стилю игры"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин после товарищеской игры против тульского "Арсенала" (0:1) не стал давать оценки своей дебютной игре в новой команде. Напомним, что форвард в последний день трансферного окна перешел к железнодорожникам из "Рубина".

– Как оцениваете свой дебют?

– Думаю, еще рано ставить какие-то оценки. В принципе сыграл нормально, если учесть, что мы находимся под нагрузками. Два дня у нас были двухразовые тренировки, только перед матчем вчера у нас занятие было одно, и то нелегкое. Могу сказать, что "Локомотив" подходит мне по стилю как команда. Здесь очень много фланговых передач. Мне только нужно получше узнать ребят и побольше взаимопонимания с ними, и тогда все будет в порядке.

– Как проходит адаптация к команде, партнерам?

– Она сразу пошла хорошо, как будто давно уже сюда приехал. Обслуживающий персонал очень доброжелательно ко мне относится, поэтому я счастлив и сразу адаптировался.

– Ваша цель на ближайший матч со "Спартаком" выйти в основном составе?

– Это решит тренер. Если меня выпустят – буду полностью выкладываться на поле.

– Чувствуется, что для "Локомотива" "Спартак" – это принципиальный соперник?

– Естественно, все московские матчи – это дерби, а игры со "Спартаком" в принципе для любой команды как дерби.

– Весь матч сможете выдержать?

– Пока не на сто процентов готов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)