Игорь Портнягин: "Локомотив" подходит мне по стилю игры"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин после товарищеской игры против тульского "Арсенала" (0:1) не стал давать оценки своей дебютной игре в новой команде. Напомним, что форвард в последний день трансферного окна перешел к железнодорожникам из "Рубина".
– Как оцениваете свой дебют?
– Думаю, еще рано ставить какие-то оценки. В принципе сыграл нормально, если учесть, что мы находимся под нагрузками. Два дня у нас были двухразовые тренировки, только перед матчем вчера у нас занятие было одно, и то нелегкое. Могу сказать, что "Локомотив" подходит мне по стилю как команда. Здесь очень много фланговых передач. Мне только нужно получше узнать ребят и побольше взаимопонимания с ними, и тогда все будет в порядке.
– Как проходит адаптация к команде, партнерам?
– Она сразу пошла хорошо, как будто давно уже сюда приехал. Обслуживающий персонал очень доброжелательно ко мне относится, поэтому я счастлив и сразу адаптировался.
– Ваша цель на ближайший матч со "Спартаком" выйти в основном составе?
– Это решит тренер. Если меня выпустят – буду полностью выкладываться на поле.
– Чувствуется, что для "Локомотива" "Спартак" – это принципиальный соперник?
– Естественно, все московские матчи – это дерби, а игры со "Спартаком" в принципе для любой команды как дерби.
– Весь матч сможете выдержать?
– Пока не на сто процентов готов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)