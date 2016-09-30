Игорь Портнягин: "Игроки "Локомотива" прекрасно понимают ситуацию, в которой оказались"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин рассказал, что команда старательно работает на тренировках над игрой в атаке. Также он признал, что дебютный гол за красно-зеленых, случившийся в кубковом матче против "Химок", получился курьезным.

– Игроки "Локомотива" прекрасно понимают ситуацию, в которой оказались, и будем исправляться, – цитирует пресс-служба клуба Портнягина. – Что касается завершения атак, то мы старательно работаем над этим компонентом на тренировках. Действительно, пока забиваем мало.

– Тем не менее, вы уже отметили свой первый гол – в кубковом матче с "Химками". Шутили, что Портнягин сам себе сумел навесить...

– Гол получился курьезным, но удачу тоже надо заслужить. Был еще момент, когда выходил один на один с вратарем и пробил в ближний угол, а вратарь отразил. В следующий раз по-другому сыграю.