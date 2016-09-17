Игорь Портнягин: "Думаю, поражение от "Уфы" закалит "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин после игры 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) отметил, что конкуренция с Петером Шкулетичем его только мотивирует. Также футболист рассказал, что постепенно набирает форму.

– Я пока только набираю форму, – цитирует клубная пресс-служба Портнягина. – По ощущениям – лучше с каждым матчем. В "Локомотиве" другие требования и другая интенсивность на тренировках. Конечно, хотелось бы, чтобы мы забили пенальти и победили, но такова жизнь.

– Почему не получилось реализовать пенальти?

– Неманья пробил хорошо, но и вратарь сыграл здорово. Это только со стороны кажется, что реализовать пенальти легко. "Уфа" сегодня не нанесла ни одного удара в створ, но победила. Думаю, эта ситуация нас только закалит.

– Как вообще оцениваете уровень "Локомотива"?

– В команде собраны хорошие исполнители. Через тренировки приходит все больше взаимопонимания.

– У вас и Шкулетича похожие функции на поле. За счет чего вы можете выиграть конкуренцию?

– Меня только мотивирует, что у меня классные конкуренты. На каждой тренировке я на сто процентов отдаюсь работе.

– Какие впечатления от дебюта на клубном стадионе?

– Я счастлив, но плохо, что не порадовали болельщиков. Арена "Локомотива" – один из футбольных памятников России. Помню, в 14 лет приезжали в Черкизово на турнир и пробрались на стадион, чтобы посмотреть футбол, а потом нас вывели охранники.