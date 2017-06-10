Игор Митрески: "Никакого предложения от "Спартака" мне не поступало"

Экс-защитник "Спартака" Игор Митрески отметил, что останется работать вместе с агентом Марко Трабукки. Ранее сообщалось, что македонец, который провел в составе красно-белых три года, может стать тренером-селекционером красно-белых.

- Я прилетал в Москву, встретился со старыми друзьями, увидел свой, можно сказать, родной город, - приводит "Р-Спорт" слова Митрески. - Поздравил ребят с чемпионством, которого они так долго ждали. О работе речи не шло. Никакого предложения о сотрудничестве мне сделано не было. Что ж, буду продолжать трудиться там же, где и сейчас - скаутом по Балканам. Если "Спартаку" понадобится моя помощь, конечно, откликнусь сразу же.