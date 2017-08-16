Игорь Ледяхов: "Зенит" попадет в тройку, но легкой жизни в борьбе за чемпионство у него не будет"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил мнение, что "Зенит" не является главным фаворитом чемпионата России в этом сезоне. По его словам, сине-бело-голубые финишируют в первой тройке, но красно-белые и ЦСКА навяжут борьбу за золотые медали.
– "Зенит" – главный фаворит чемпионата? - вопрос Ледяхову.
– Вряд ли.
– Вот так ответ.
– Сейчас здорово смотрятся только Кокорин да Кузяев. Оборона не отличается надежностью. Новички, включая аргентинцев, в командную игру пока не вписаны. Паредес и Дриусси – ребята молодые, талантливые, но переоценивать их не стоит. Вон, Жулиану год назад начал блестяще, а теперь его в Турцию с трудом спихнули… Конечно, в тройку "Зенит" попадет, но легкой жизни в борьбе со "Спартаком" и ЦСКА у него точно не будет. (Александр КРУЖКОВ)
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Эксперд Ледяхов: оборона у Зенита ненадежная. А у ЦСКА и Спартака надежная? 8 и 9 мячей против 3 пропущенных у Зенита. И чем они борьбу будут навязывать, этой обороной? Думать тоже иногда надо, а не только ерундой болтать...
14:55