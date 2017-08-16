Игорь Ледяхов: "Зе Луиш был бы в "Реале" или "ПСЖ", если бы стабильно забивал"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил мнение, что нападающий красно-белх Зе Луиш сильнее Луиза Адриану. По его словам, подписание 26-летнего форварда из Кабо-Верде - большая удача для клуба.

– Многие считают, что Зе Луиш сильнее Луиза Адриану. А вы как думаете? - вопрос Ледяхову.

– Трудно не согласиться. Мне тоже Зе Луиш нравится гораздо больше. По умению играть вверху с ним вообще в Европе мало кто может тягаться. Здорово укрывает мяч корпусом, сам себе создает моменты, активно перемещается по всему полю, помогает защитникам. Настырный, настоящий трудяга.

– Вот только с реализацией беда.

– Послушайте, он бы сегодня был в "Реале" или "ПСЖ", если бы стабильно забивал по двадцать мячей за сезон! Этот единственный минус парень компенсирует тем, что в каждом матче играет очень полезно, на команду. Для "Спартака" покупка Зе Луиша – большая удача. (Александр КРУЖКОВ)

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