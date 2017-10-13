Игорь Ледяхов: "В матче "Ахмат" - "Спартак" поставлю на ничью"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" отметил, что ждет от предстоящей игры 13-го тура чемпионата России между "Ахматом" и красно-белыми праздника. По его мнению, команды должны показать красивый футбол.

- На острие атаки "Ахмата", по всей видимости, выйдет Мбенг, которому не привыкать забивать "Спартаку".

- Да. Красно-белые – его любимая команда (улыбается). Он забивал "Спартаку" просто сумасшедшие голы. Не исключаю, что и в предстоящей встрече форвард себя проявит. Я вообще жду от этого матча праздника. Полный стадион, антураж!

- "Спартак" на выезде сыграет первым номером?

- Ох, не готов сказать. Обе команды испытывают проблемы. И очень сложно предположить, кто сыграет первым номером. Кроме того, после паузы на матчи сборных мы не знаем, в каком состоянии вернулись футболисты.

- Тогда к какому результату склоняетесь?

- Рассчитываю на красивый футболом со стороны обеих команд. Давайте поставим на ничью.

Полное интервью Игоря Ледяхова