Игорь Ледяхов: "У "Урала" в матче с "Ахматом" было два удара и два гола"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов прокомментировал поражение от "Урала" (1:2) в пятом туре российской премьер-лиги.

- Во втором тайме мы пытались придерживаться своей тактики, но не получился выход из обороны в атаку. Знали как играет соперник, но пропускать гол с фланговой передачи - безобразие, - сказал Ледяхов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Должны были заканчивать игру еще в первом тайме. "Уралу" нужнее победа? Мы тоже ехали в Екатерибург, чтобы выиграть. Два раза они пробили - и два раза забили.

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