Игорь Ледяхов: "Терек" мог решить исход встречи с "Ростовом" намного раньше"

Старший тренер "Терека" Игорь Ледяхов после игры 5-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) сообщил, что у полузащитника Олега Иванова микротравма. Также специалист отметил, что грозненцы могли решить исход встречи намного раньше.

– Какие задачи стояли перед командой на второй тайм? Выйти и забить еще, – цитирует клубная пресс-служба Ледяхова. – Ну, еще сохранить победный счет, сыграть повнимательней в обороне и опорной зоне. Мы эту проблему, я думаю, решили и могли закончить игру намного раньше.

– Брызгалов именно для этого выходил – усилить опорную зону?

– Он выходил потому, что Иванов попросил замену – у него небольшая микротравма. Мы закрыли сразу два вопроса: усилили опорную зону, и Кузяев выдвинулся вперед чуть-чуть, и у нас появилась острота у чужих ворот.