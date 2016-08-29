09:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Ледяхов: "Терек" мог решить исход встречи с "Ростовом" намного раньше"

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Старший тренер "Терека" Игорь Ледяхов после игры 5-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) сообщил, что у полузащитника Олега Иванова микротравма. Также специалист отметил, что грозненцы могли решить исход встречи намного раньше.

– Какие задачи стояли перед командой на второй тайм? Выйти и забить еще, – цитирует клубная пресс-служба Ледяхова. – Ну, еще сохранить победный счет, сыграть повнимательней в обороне и опорной зоне. Мы эту проблему, я думаю, решили и могли закончить игру намного раньше.

Брызгалов именно для этого выходил – усилить опорную зону?

– Он выходил потому, что Иванов попросил замену – у него небольшая микротравма. Мы закрыли сразу два вопроса: усилили опорную зону, и Кузяев выдвинулся вперед чуть-чуть, и у нас появилась острота у чужих ворот.

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/newslist/#7575

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