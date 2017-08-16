Игорь Ледяхов: "Спартаку" нужно подписать трех хороших игроков, если они хотят достойно выступить в Европе"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что клубу нужно подписать трех футболистов, если они хотят хорошо выступить в Лиге чемпионов. По его словам, спартаковцам необходимо усилить оборону и игру в середине поля.
- Если "Спартак" хочет выступить в Европе достойно, до закрытия трансферного окна надо приобрести трех игроков хорошего европейского класса, - сказал Ледяхов.
– На какие позиции?
– В оборону и центр полузащиты, где сказывается отсутствие Зобнина, – точно. С нападением ситуация двоякая. Да, есть Зе Луиш и Луиз Адриану, великолепные форварды. К сожалению, оба подвержены травмам. Вот и сейчас Зе Луиш выбыл минимум на две недели. (Александр КРУЖКОВ)
Vepr_kb
трёх это минимум ! а чтобы играть на два фронта то и 6-рых!
14:32
Meddle
Да чего уж мелочиться, еще одиннадцать, на каждую позицию по игроку. Експерты, вашу за ногу...
13:46