Игорь Ледяхов: "Сможет ли Глушаков отыграть ярко второй сезон подряд - вопрос"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил мнение, что красно-белые достойно выглядели в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2). По его словам, спартаковцы были близки к поебеде.

– Калиниченко после матча с ЦСКА поражался: "Спартаковцы вышли с тремя опорными полузащитниками, но проиграли почти все подборы! Такое ощущение, что у ребят нет сил…"

– В дерби "Спартак" выглядел достойно. Когда повел в счете, решил сыграть на удержание и совсем чуть-чуть недотянул до победы. ЦСКА спасло индивидуальное мастерство Головина и Витинью. Впрочем, второй гол – несчастный случай. Что касается опорных хавбеков, то про Фернанду я уже сказал. Как только он наберет кондиции, то и "Спартак" сразу прибавит. Для Глушакова прошлый сезон стал одним из лучших в карьере. Сможет ли второй год подряд отыграть так же ярко – вопрос. Но по самоотдаче даже сейчас претензий к нему нет. (Александр КРУЖКОВ)

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