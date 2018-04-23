Игорь Ледяхов: "Рассматриваю "Спартак" как предстоящего соперника"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов перед матчем 27-го тура чемпионата России против родного "Спартака" не стал называть фаворита чемпионской гонки. Также специалист выразил надежду, что Исмаэл сможет заменить дисквалифицированного Олега Иванова.

– Это моя команда, в которой из меня сделали футболиста, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Ледяхов. – Но сейчас я в другой испостаси, поэтому рассматриваю "Спартак" как предстоящего соперника.

– Болеете за "Спартак" в чемпионской гонке?

– С моей стороны будет некорректно говорить за кого я болею. Я болею за свою команду, которую сейчас возглавляю. Приоритеты будут расставлены после чемпионата.

– Сегодня из-за дисквалификации не играет Олег Иванов. Как компенсировать отстутствие такого опытного футболиста?

– У нас играет Исмаэл. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Он достаточно качественный футболист. Мы на него надеемся.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"