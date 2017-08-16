Игорь Ледяхов: "Пашалич - средний футболист, как и Петкович"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил мнение, что Марио Пашалич не убедил его своей игрой в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2). По словам экс-хавбека, новичок спартаковцев - футболист среднего уровня, как и Марко Петкович.

– Как вам Пашалич? - вопрос Ледяхову.

– Не убедил. Если уж брать легионера, то он должен быть на голову выше россиян. Это аксиома. Про Пашалича такого не скажешь. Про крайнего защитника Петковича – тем более.

– Насчет Петковича спорить не буду. А что в Пашаличе-то смущает? Все-таки человек был в "Челси", "Монако", "Милане".

– Солидный послужной список – не показатель. Помните французского защитника Кристиана Карамбе? Чемпион мира и Европы, с "Реалом" дважды побеждал в Лиге чемпионов… Но на поле-то выходил очень редко! Так что пребывание Пашалича в топ-клубах еще ни о чем не говорит.

На мой взгляд, это футболист среднего уровня. В Лиге чемпионов "Спартак" не усилит. Как и Петкович, который ни в чем не превосходит Ещенко. Разве что моложе. (Александр КРУЖКОВ)

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