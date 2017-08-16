Игорь Ледяхов: "От чего мог устать Каррера? От золотых медалей?"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил мнение, что для спартаковцев матч 7-го тура чемпионат России с "Локомотивом" станет ключевым. По его словам, в случае победы красно-белые вернутся в чемпионскую гонку.

– Каррера на старте сезона допустил какие-то ошибки? - вопрос Ледяхову.

– Нет. Когда читаю, что Массимо, дескать, устал, становится смешно. Отчего он мог устать? От золотых медалей, которые завоевал в первый же год самостоятельной работы? Глобальных просчетов у Карреры не вижу. Просто пока идет расплата за прошлый сезон.

Надо перетерпеть, дождаться, когда наберут форму лидеры, – и все наладится. В этом смысле матч с "Локомотивом" – ключевой. Если "Спартак" вдруг снова проиграет, может случиться психологический надлом. Если же победит, скоро вернется в чемпионскую гонку.

– К какому варианту склоняетесь вы?

– Ко второму. Не верю, что "Спартак" потеряет очки. Слишком много у "Локомотива" проблем. Особенно в атаке, где приходится играть по принципу "как получится". (Александр КРУЖКОВ)

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