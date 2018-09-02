Игорь Ледяхов: "Готовимся к "Спартаку", надо набирать очки"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против "Уфы" (2:1). По словам специалиста, игра выдалась непростой, но его подопечные контролировали ход встречи.

– Трудный матч. Мы контролировали ситуацию 90 минут, но было сложно вскрывать оборону соперника, – сказал Ледяхов во флеш-интервью после матча. – Можно было спокойно доводить ситуацию до конца, но пропустили гол, и нервная концовка была. Но я был уверен, что ребята не пропустят.

Сейчас планы – три дня дать ребятам отдохнуть, потом начинаем работать. 16-го числа у нас выезд, надо готовиться, ехать в Москву (в гости к "Спартаку". - Прим. "СЭ"), набирать очки.