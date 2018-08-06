Игорь Ледяхов: "Голов в матче с "Енисеем" не хватило. Создали моментов на 2-3 игры"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после матча 2-го тура чемпионата России против "Енисея" (1:0) отметил, что команда провела качественную подготовку к сопернику. По его словам, команде не хватило голов.

- Готовились к игре, были готовы именно к этому сопернику, просмотрели много материалов о "Енисее", - приводит пресс-служба "Ахмата" слова Ледяхова. - Были теоретические занятия. Знали, как играет соперник и исходя из этого построили свою игру. Действовали с длинными переводами, задействуя фланги – это у нас получилось. Подолгу владели мячом. Единственное, чего нам не хватило – забитых голов. Создали столько моментов, что хватит на 2-3 игры. Самое главное – это то, что дома набрали 3 очка.

Иванов? К первой игре он, возможно не подошел в том состоянии, в котором должен быть. А в недельном цикле подготовки к матчу с "Енисею" он был в очень хорошей физической форме. Иванов в нашей команде – важная боевая единица, на которую мы рассчитываем. Олег сегодня показал свой уровень.