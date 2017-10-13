Игорь Ледяхов: "Глушакову надо восстановить свои мозги"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" отметил, что Педро Роша должен адаптироваться к российскому футболу. Промес же, по его мнению, знаковая фигура для чемпионата.

- О Педро Роше успели составить впечатление?

- Нет. Он мало играл. Пока не могу сказать, что "Спартак" приобрел футболиста высокого класса. Человек должен адаптироваться к нашему чемпионату. Опять же призываю подождать три-четыре игры.

- То есть у вас нет ответа на вопрос, способен ли бразилец выиграть конкуренцию, например, у Самедова?

- Нет. Я сейчас в этом не уверен.

- Ждете резкого прогресса в игре Комбарова и Глушакова, которые в итоге оказались вне сборной?

- Это, конечно, чувствительный удар по самолюбию. Но нужно еще и понимать, что у них были проблемы со здоровьем. Эта пауза могла пойти им на пользу. Ребята восстановились, набрались сил. Сложно говорить, что их "отцепили" от сборной. Черчесов все равно, думаю, имеет их в виду.

- Уже сомневаетесь в том, что Глушаков может провести два потрясающих сезона подряд?

- Нет, почему сомневаюсь? Он еще не старый и в то же время уже опытный футболист. Просто нужно набрать физические кондиции. После победного чемпионата надо восстановить свои мозги. Считаю Глушакова полузащитником высокого уровня.

- Не затянулось ли возвращение на прежний уровень? Самедов тоже играл на Кубке конфедераций, но сейчас выходит и забивает как за "Спартак", так и за сборную.

- Но мы же не знаем, что произошло с Денисом, не находимся внутри команды. Здесь можно сказать только одно: Глушаков игрок высокого класса, что не раз доказывал. На мой взгляд, ему еще по силам вернуть свою былую форму.

- Два месяца назад вы сказали, что Пашалич – не усиление для "Спартака". Не изменили свою точку зрения?

- Нет. Это игрок среднего уровня. Да, он выходил на поле, но, думаю, в силу того, что ранее не мог играть Глушаков. Посмотрим, будет ли Пашалич проходить в состав, когда все вернутся в строй.

- Про Петковича лучше даже и не спрашивать?

- Он совсем мало играет. И этим все сказано.

- Промеса то и дело сватают в "Ливерпуль". Не переоцененная ли он фигура? С "Марибором" в Лиге чемпионов Квинси практически ничего не показал, в сборной Голландии так и не вышел на ключевые роли…

- Промес – однозначно знаковая фигура для нашего чемпионата. А говорить, что он не может проявить себя в Лиге чемпионов, пока нельзя. Один матч с "Марибором" не показателен. Впереди встречи с "Севильей". Вот и посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Игоря Ледяхова