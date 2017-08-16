13:59 | Футбол — РФПЛ

Игорь Ледяхов: "Гарай - один из лучших в мире, а Нойштедтер - не уровень Спартака"


Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил мнение, что подписание контракта с защитником "Валенсии" Эсекиэлем Гараем может решить проблемы красно-белых в обороне. По его словам, 31-летний аргентинец входит в пятерку лучших защитников в мире.

 
Эсекиэль ГАРАЙ (справа) и Артем ДЗЮБА могут продолжить противостояние в чемпионате России, поменявшись командами."Спартак": почему Гарай сейчас нужнее, чем Луан

– Гарай способен решить проблемы в центре обороны? - вопрос Ледяхову.

– Конечно! Он и сегодня входит в пятерку сильнейших защитников мира! Правда, травм в последнее время у Гарая многовато. Это настораживает.

– А возраст?

– В октябре ему стукнет 31. Для центрального защитника – не помеха. Опыт и мастерство такого игрока помогут "Спартаку" в Лиге чемпионов, уверен на сто процентов.

– А Нойштедтер нужен?

– Нет. При всем уважении к Роману, это не уровень "Спартака". Не представляю, чем он мог заинтересовать Карреру. Неужели дело лишь в российском паспорте Нойштедтера? (Александр КРУЖКОВ)

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