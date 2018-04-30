Игорь Ледяхов: "Будем отталкиваться от игры "Урала"

И.о. главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Урала" сказал, что его команда уже не думает о двух успешных выездных играх. В предыдущих играх грозненцы набрали 4 очка, сыграв вничью с "Локомотивом" (0:0), а затем обыграв "Спартак" (3:1).

- Набрали на выезде очки, но уже забыли об этом, - сказал во флеш-интервью Ледяхов. - Сейчас думаем только об игре с "Уралом". Важно набирать очки дома как в турнирном, так и в психологическом плане.

Будем отталкиваться от игры соперника, но проводим последнюю игру сезона дома, поэтому настрой у команды боевой.

Что касается Анхеля, он пропускает матч. Его заменит Плиев.

Матч "Ахмат" - "Урал" состоится сегодня, 30 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.