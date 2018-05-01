Игорь Ледяхов: "Ахмату" в матче с "Уралом" не хватило агрессии"

И.о. главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов после матча 28-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0) отметил, что результат закономерен. По его словам, грозненцам не хватило свежести и агрессии.

- Игру можно назвать ничейной. Думаю, правда, что у нас было больше подходов к воротам, - приводит пресс-служба "Ахмата" слова Ледяхова. - Не реализовали два голевых момента, контролировали ход игры, но не хватило агрессии в атаке. Возможно, не хватило свежести и агрессии. Поэтому, скорее всего, результат закономерный.