Игорь Ледяхов: "Ахмат" в матче с "Рубином" выглядел достаточно неплохо"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) отметил, что команда играла плотно и тактически грамотно. По его словам, результат встречи закономерен.

- Готовились к этой игре после выездного матча, который сложился для нас неважно - мы проиграли, - приводит пресс-служба "Ахмата" слова Ледяхова. - На протяжении всей недели мы много общались с футболистами по поводу матча в Туле. Ребята сделали правильные выводы. Готовились к тому, что надо будет выйти на поле, показать хорошую игру и обыграть "Рубин". Думаю, мы выглядели достаточно неплохо.

В первом тайме мы больше делали акцент на оборону, играли плотно и тактически грамотно. "Рубин", если и контролировал мяч - делал это на своей половине. Во второй половине игры мы взяли мяч под контроль и владели мячом большую часть времени. Удалось создать 3-4 момента, не смогли их реализовать. "Рубин" нанес единственный удар в створ во втором тайме и забил гол. В целом, исходя из того, как складывалась игра - результат закономерен.